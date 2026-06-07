De Figo a Mourinho: la huella portuguesa acompaña una vez más a Florentino Pérez

Lisboa- La victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid prolonga una relación de más de dos décadas entre el dirigente blanco y el fútbol portugués, una conexión que vuelve a cobrar protagonismo con el anunciado regreso de José Mourinho al club madrileño.

El triunfo electoral de Florentino, que supone la continuidad de su proyecto institucional al frente del Real Madrid, ha sido seguido con especial atención en Portugal, donde la prensa deportiva ha convertido el futuro de Mourinho en una de las principales derivadas informativas de los comicios madridistas.

El técnico de Setúbal fue una de las grandes apuestas deportivas de la candidatura vencedora. Durante la campaña, Florentino defendió públicamente su regreso al banquillo blanco y presentó al entrenador portugués como una de las piezas centrales de su nuevo proyecto deportivo.

La atención mediática en Portugal fue evidente durante toda la jornada electoral este domingo. Los principales diarios deportivos del país, encabezados por ‘A Bola’ y ‘Record’, siguieron de cerca la evolución del escrutinio y las consecuencias que la victoria de Florentino tendría para el Benfica, actual club de Mourinho.

El interés portugués tiene además una dimensión económica. El pasado jueves, el Benfica comunicó a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) la intención de la candidatura de Florentino Pérez de contratar al técnico portugués en caso de victoria electoral, mientras diversos medios portugueses han informado de que la operación implicaría el pago de quince millones de euros para liberar al entrenador de su contrato con el club lisboeta.

La conexión portuguesa de Florentino comenzó mucho antes. En julio de 2000, al asumir por primera vez la presidencia del Real Madrid, el dirigente cumplió su gran promesa electoral con el fichaje de Luís Figo, entonces una de las principales estrellas del Barcelona. Aquella operación marcó el inicio de la era de los «galácticos» y transformó la historia reciente del club blanco.

Años después llegaría Cristiano Ronaldo, nacido en Madeira y convertido en el máximo goleador histórico del Real Madrid. Bajo la presidencia de Florentino, el delantero portugués lideró una de las etapas más exitosas de la entidad, con la conquista de cuatro Ligas de Campeones en cinco temporadas.

También Pepe, otro de los grandes referentes del fútbol portugués contemporáneo, dejó una profunda huella en el Santiago Bernabéu gracias a su liderazgo defensivo y a su protagonismo en algunos de los mayores éxitos europeos del club.

La relación entre Florentino y Portugal encontró además una expresión singular en Mourinho. Durante su primera etapa en el Real Madrid, entre 2010 y 2013, el entrenador portugués devolvió competitividad al equipo en plena hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola y contribuyó a sentar las bases de un ciclo ganador que florecería años después.

Los comicios del Real Madrid han tenido esta vez una lectura singular en Portugal. Por primera vez en muchos años, el resultado de unas elecciones en el club blanco tenía una consecuencia directa para una de las principales entidades deportivas portuguesas.

La victoria de Florentino Pérez convierte ahora en una cuestión de calendario lo que durante la campaña fue una promesa electoral: el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu.

La candidatura vencedora anunció públicamente su intención de contratar al técnico portugués y el Benfica confirmó ante el regulador bursátil luso que el Real Madrid abonaría los quince millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión.

La noticia supone un nuevo capítulo en una relación especialmente intensa entre Florentino Pérez y el fútbol portugués. Desde Luís Figo, cuya llegada inauguró la era de los galácticos en el verano de 2000, hasta Cristiano Ronaldo, Pepe o Mourinho, algunas de las figuras portuguesas más influyentes en la historia reciente del Real Madrid han estado ligadas a los mandatos del presidente madridista.

Por eso, la victoria electoral de Florentino no se interpreta en Portugal únicamente como la continuidad de un dirigente al frente del club más laureado de Europa. También se percibe como el inicio de un nuevo episodio de la larga conexión entre el Real Madrid y el fútbol portugués, una relación que ha marcado buena parte de los mayores éxitos deportivos del club blanco en el siglo XXI.

Si hace veintiséis años el nombre que simbolizaba esa conexión era Figo, hoy vuelve a ser Mourinho. EFE/ir