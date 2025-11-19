De circo califica abogado Aspra presentación de conclusiones de informe pericial sobre audios atribuidos a Cossette López

Tegucigalpa– El abogado Dagoberto Aspra calificó de circo la conferencia de prensa sobre presentación de resultados del análisis técnico y pericial de los audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

A través de sus redes sociales, Aspra criticó que este miércoles se dará una conferencia de prensa, donde desconoce quién prestó juramento a los peritos o expertos que evaluaron los audios entregados al Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.

La conferencia de prensa está programada para las 11 de la mañana en el Hotel Florencia donde se expondrán las conclusiones del informe pericial, la metodología utilizada, los análisis técnicos y jurídicos del análisis.

“Que les parece? Sigue el circo y a nosotros no nos admiten medio de prueba informático forense pericial con control jurisdiccional sobre los audios apócrifos porque no aparece como investigada Cossette López y estos traen unos, ¿quién los juramento como peritos?, posteo. IR