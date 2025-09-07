De Bruyne supera a Hazard

Redacción deportes – Kevin De Bruyne superó a Eden Hazard como segundo máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, con 34 tantos, con el doblete conseguido ante Kazajistán, en el encuentro de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Lotto Park de Anderlecht.

El exjugador del Manchester City, ahora en el Nápoles, dio una exhibición y lideró a su selección. Además, hizo historia con los dos tantos conseguidos. El primero, que abrió el marcador, a pase de Charles De Ketelaere con el que igualó al exfutbolista del Chelsea y Real Madrid a 33 goles. Fue un tiro desde la frontal, a la escuadra derecha del meta.

Después, en el tramo final, en el 84, tras recibir un balón de Alexis Saelemaekers, hizo el segundo en su cuenta, el quinto de Bélgica que goleó a KAzajistán (6-0).

De Bruyne superó a Hazard y se erigió, con 34 goles, en el segundo máximo anotador de la selección de Bélgica. Sin embargo, está aún lejos del primero, el atacante Romelu Lukaku que acumula 56. EFE