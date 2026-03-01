De ‘Beautiful Liar’ al ‘belly dance’ feminista: la influencia de Shakira en las mexicanas

Ciudad de México.- A pocas horas de que Shakira se presente en el Zócalo de la Ciudad de México con la gira más exitosa de su carrera, ‘Las Mujeres Ya no Lloran’, una de sus coreógrafas, Sadie Marquardt, destacó a EFE la “gran influencia” de la colombiana en las nuevas generaciones de bailarinas de ‘belly dance’, quienes además abrazan el discurso feminista.

Con más de 30 años de experiencia en ‘belly dance’ (danza del vientre en español), en la que resalta su colaboración con Shakira en ‘Ojos así’ (1999), la bailarina aseguró que esta expresión milenaria, originada en Egipto, cobró particular relevancia entre mujeres de México y Estados Unidos con ‘Beautiful Liar’ (2006), tema que la artista latinoamericana comparte con Beyoncé.

“La danza (del vientre), desde Shakira y ‘Beautiful Liar’, ha cambiado para las nuevas generaciones; definitivamente podemos decir que ha sido una gran influencia para la juventud”, afirmó la artista estadounidense durante el Festival ‘Un Pedacito de Mundo’, dedicado a esta disciplina y al folclore de Medio Oriente en México.

Marquardt subrayó que estas jóvenes influenciadas por la cantante nacen y bailan en países occidentales, donde el feminismo lleva “mucho tiempo” influyendo en “la forma en que la mujer se aproxima a la danza”, pero también se cruza con la “cosificación” del cuerpo en las redes sociales.

“Creo que las mujeres siempre han sido cosificadas, incluso ahora más que antes, pero lo que ha cambiado es la forma en que están tomando el liderazgo y la manera en que quieren presentarse”, sostuvo, tras destacar que, en su caso, recibe opiniones en redes sociales sobre su edad o sobre cómo debería “envejecer una bailarina”.

Para Marquardt, la pasión por el ‘belly dance’ en América está vinculada con el magnetismo de Shakira, quien con esta gira rompió récords históricos para la música latina al recaudar 421,6 millones de dólares, pero también con que esta danza “tiene similitudes con muchas otras alrededor del mundo”, por lo que termina fusionándose con géneros como “la bachata o la salsa”.

La bailarina indicó que estas “fusiones” ocurren especialmente en actividades que realiza con la organización Musical Ambassadors of Peace, en las que comunidades migrantes en Estados Unidos continúan utilizando la danza como una herramienta contra “el odio y la división”, pese a las deportaciones masivas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La danza frente al “machismo”

Desde México, la universalidad de esta disciplina también se refleja cada año en el Festival ‘Un Pedacito de Mundo’, un encuentro en la Ciudad de México “donde las mujeres nos podemos sentir libres y plenas”, expresó la profesora de ‘belly dance’ Belém Glower.

Glower argumentó que esta danza ayuda a las mujeres a “tener más seguridad” y a “conectarse con su energía femenina”, pues aseguró que muchas de ellas la van perdiendo al forzar su lado masculino, ese que les permite enfrentar un país marcado por el “machismo, la desigualdad y la violencia de género”.

“¿Cuántas veces las mujeres no podemos salir en top o en falda porque nos van a molestar? Y en esta danza te vas desnudando, develando tu alma”, acentuó sobre la situación de México, donde alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día.

La bailarina mexicana Mayra Mendiola, quien lleva 20 años inmersa en esta disciplina del mundo árabe, coincidió con Glower al afirmar que esta expresión artística contribuye a la construcción de la “seguridad” personal de las mujeres.

“En el escenario me siento empoderada (…) Además del ambiente, porque las compañeras te sostienen”, relató sobre la sororidad que surge al bailar en compañía de otras mujeres.

Además, compartió que el ‘belly dance’ tiene el poder de transportar a las mujeres a un lugar en el que los estereotipos de género no importan, como “cuando venimos al mundo sin ningún miedo” ni cargas sociales.

El Festival ‘Un Pedacito de Mundo’ concluye este domingo, la misma fecha en que Shakira se presentará ante más de 280.000 personas en la plaza pública más importante de México. EFE/ir