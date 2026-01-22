“De aquí no nos van a sacar”, advierte Aldana que sigue sin reconocer resultados en la AMDC

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, reafirmó este jueves que no lo van a sacar de las oficinas de la comuna capitalina, mientras no se cuente todos los votos de las elecciones generales para definir quién es el ganador.

– Colectivos de Libre comenzaron con tomas de vías en los accesos a las instalaciones de la AMDC en la colonia 21 de Octubre.

“De aquí no nos van a sacar más que con votos contados, nos quedamos por dignidad para exigir justicia, defender la democracia y nos quedamos por nuestras familias y defender su futuro”, manifestó durante la presentación de un informe de rendición de cuentas.

Aceptó que su postura le traerá consecuencias y tratarán de destruir su carrera política e incluso que puede ir preso.

Aldana afirmó que no está pidiendo nada malo y que en ninguna parte del mundo se declara un ganador sin contar todos los votos.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró como ganador al nacionalista Juan Diego Zelaya como el próximo alcalde de la capital hondureña.

Zelaya va a tomar posesión el domingo 25 de diciembre en el Museo de Identidad Nacional (MIN) en el centro de la capital hondureña.

Aldana continuó con su discurso que las autoridades electorales decidieron no contar con todos los votos y no entregar la alcaldía hasta que se demuestra que perdió.

Defendió que él es el ganador y que hubo fraude en las elecciones generales, indicando que la única forma para vencerlo fue dejar de contar los votos cuando su contendiente iba en la cima.

Exigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que respete la Constitución de la República, las leyes, la democracia y ordene que se lleve a cabo el recuento de los votos.

Comentó que los magistrados de la CSJ tienen en sus manos la estabilidad social del país y no ponga en riesgo la democracia y la paz de los hondureños, y den legitimidad al gobierno municipal del Distrito Central.

El edil señaló que queda pocos días para que los magistrados de la CSJ hagan respetar el voto de los capitalinos.

Insistió que no se detendrá en seguir luchando hasta que se cuente todos los votos y haya justicia y no abandonas las oficinas de la AMDC.

Aldana exhortó a los sectores de sociedad civil que los apoye en su causa, y también añadió en esta solicitud a los capitalinos a quedarse en la sede de la AMDC a quedarse para exigir a la CSJ que ordene el conteo de la totalidad de los votos. AG