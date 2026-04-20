DC registra 122 incendios en 2026: la Capital bajo alerta ante la emergencia forestal

Tegucigalpa-. Un total de 122 incendios forestales se han registrado en el Distrito Central en lo que va de 2026, manteniendo activos los operativos de prevención, de control y atención en distintos puntos de la capital.

Datos del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que estos eventos han afectado 1,355.7 hectáreas, una reducción significativa en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban alrededor de 160 siniestros y más de 4,910 hectáreas dañadas.

Uno de los siniestros de mayor complejidad se mantenía en el sector de La Montañita-Truiquilapa, sobre la carretera que conduce hacía Danlí (CA-6), en las cercanías del Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, donde las llamas han consumido extensas H

hectáreas de bosque y mantienen condiciones de riesgo en zonas cercanas a comunidades, mientras las labores de control superaron las 100 horas continuas de trabajo.

En el lugar operan equipos de distintas instituciones que mantienen acciones coordinadas de combate y contención, entre ellas la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas a través del Batallón Forestal, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Comité Ecológico de la Aldea Suyapa (COEAS), voluntarios de las comunidades vecinas con despliegue permanente en campo de día y de noche.

En el marco de la emergencia, la respuesta interinstitucional ha permitido mejorar la capacidad de atención y el despliegue de equipos para el control de los eventos, así como la reducción del área afectada en comparación con años anteriores.

Cada evento de este tipo genera pérdida de cobertura boscosa, lo que impacta en la recarga de fuentes de agua, la biodiversidad y la calidad del aire en la capital.

La temporada seca mantiene en alerta a la capital, donde la situación forestal continúa representando un desafío para la protección de los recursos naturales y las zonas boscosas del Distrito Central. IR