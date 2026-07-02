DatoWorld denuncia creación de versión falsa para alterar encuestas a favor de Libre en Honduras

Tegucigalpa – El reputado sitio DatoWorld denunció en las últimas horas que se creó una versión falsa de su sitio para publicar encuestas a favor del oficialismo en el marco de la jornada electoral pasada en Honduras.

– La cuenta de datos en X difundió información falsa con el ánimo de difundir datos falsos a favor del oficialismo en Honduras en la contienda electoral pasada.

El intento tenía como finalidad para alterar encuestas a favor del oficialismo. En aquel momento el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) y su candidata Rixi Moncada que apenas logró un 19 % en los comicios generales de 2025.

“En Honduras crearon una versión falsa de DatoWorld para alterar encuestas a favor del oficialismo. Esta manipulación no es novedad en coberturas electorales, pero hay un detalle clave: estas cuentas engañosas siempre terminan apoyando al bando que pierde las elecciones”, informó el sitio a través de un posteo en la red social X.

Es importante mencionar que el sitio especializado DatoWorld se caracteriza como un agregador de cifras electorales, encuestas y tendencias internacionales, que ha ganado notoriedad en redes sociales por divulgar comparativas y proyecciones bajo metodología científica. JS