Darwin Ponce denuncia el uso de crisis nacionales para la manipulación de fondos

Tegucigalpa – En entrevista con Proceso Digital, el presidente de la Asociación Artículo 19, Darwin Ponce, señaló que en el país se ha distorsionado el debate sobre el clima y la producción agrícola, y que las autoridades utilizan las crisis como justificación para la obtención de recursos.

“Nos preocupa mucho cuando los productores le cambian el nombre a las cosas. Antes a la época caliente le llamábamos verano, ahora le llaman sequía, y al invierno le llaman inundaciones”, expresó, al tiempo que sostuvo que en la región esas condiciones son históricamente comunes.

Ponce afirmó que detrás de estos planteamientos existen intereses económicos. “Apelan a emergencias, saltan las alarmas, según ellos el país está incendiando, porque detrás de ello hay dinero”, manifestó.

El dirigente también expresó dudas sobre el enfoque del cambio climático en la región, al señalar que “yo personalmente tengo serias dudas con temas sobre el clima, especialmente en esta región tropical”, y cuestionó que se continúe produciendo en zonas con baja capacidad agrícola.

Ponce también recordó inversiones previas en proyectos rurales, en específico más de 500 millones de lempiras destinados al corredor seco que tuvo poco impacto en las cosechas a su criterio.

“En el corredor seco la gente insiste en sembrar, insiste en tener ganado, insiste en tratar de sacarle a la tierra lo que no puede dar” enfatizó.

Ponce reiteró que desde Artículo 19 siempre han denunciado estafadores que aparentan ser campesinos para aprovecharse cuando reduce la cosecha y recurren a las ayudas estatales para obtener dinero fácil.

El representante solicitó al gobierno ser más estratégico para evitar este tipo de situaciones.

Llamado a la acción

El entrevistado insistió en que la ciudadanía debe mantener la presión pública para este tipo de asuntos.

Ponce destacó que los actos de manifestación pueden ir más allá de las redes sociales y los medios de comunicación, a través de actividades públicas que exijan la atención del Estado hacia sectores más vulnerables.

Finalmente, sostuvo que las políticas actuales afectan a la población en general. “La mayoría de personas están recibiendo duros golpes de parte del Estado, y eso realmente es triste”, concluyó, al reiterar el llamado a mantener la expresión pública de inconformidad. AD