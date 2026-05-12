Darderi acaba con Zverev y se enfrentará a Jódar

Roma – El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, cayó eliminado este martes del Masters de Roma tras perder ante Luciano Darderi (1-6, 7-6 (10), 6-0), quien firmó una remontada en una maratón de dos horas y 26 minutos en la que salvó cuatro bolas de partido de su rival antes de sellar la victoria.

El italiano, que confirmó el triunfo más importante de su trayectoria, se enfrentará en la siguiente ronda del torneo, correspondiente a cuartos de final, al español Rafael Jódar, que ganó su encuentro con solvencia ante el estadounidense Learner Tien.

Zverev, reciente finalista del Masters 1,000 de Madrid, donde cayó ante Jannik Sinner en apenas 58 minutos, dejó escapar una gran oportunidad al no convertir ninguna de las cuatro oportunidades que tuvo para sentenciar el partido.

El tenista local, impulsado por el apoyo del público, sacó orgullo y carácter para remontar una situación que parecía prácticamente imposible.

El primer set lo cerró el alemán con mucha solvencia y concediendo solo un juego, en lo que se preveía como un partido relativamente sencillo para el número tres del mundo, solo por detrás de Sinner y de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, en la segunda manga, mucho más disputada, el italiano sacó fuerzas para disputar un frenético tie-break en el que remontó hasta cuatro bolas de partido.

El tercer set fue de dominio total para el italiano, que se vino arriba y no concedió ni un punto, sellando la victoria más importante de su carrera y jugando los primeros cuartos de final de un Masters 1,000 ante Jódar.

«No sé cómo lo he hecho. Al principio no me sentía bien. Intenté presionarlo en la parte final del segundo set, vi que estaba muy nervioso. He demostrado tener una gran mentalidad. En otro torneo probablemente habría cedido, pero con esta gente que me empujaba todo es diferente», dijo al término del partido sobre la pista.

Y agregó sobre el duelo de cuartos: «Tengo el nivel para competir contra cualquiera».

La derrota supone un varapalo para el alemán, que frustra así su objetivo de ganar su tercer campeonato en Roma tras vencerlo en 2017 y en 2024. EFE