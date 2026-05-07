Dante Mossi, señala que logros de Gobierno no son percibidos por la población

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, señaló que a 100 días del actual gobierno los avances no han sido comunicados de manera efectiva ni percibidos como resultados visibles por la población, pese a la implementación de algunas reformas relevantes.

– Urgió al Gobierno a poner atención en el tema energético porque los problemas de este sector frenan la inversión y el desarrollo.

Mossi destacó medidas como la Ley de Empleo Temporal, la activación de fideicomisos para medicamentos y la aprobación de tarifas para energía solar de autoconsumo; sin embargo, consideró que estas acciones no han sido suficientemente socializadas ni han generado una percepción de mejora en el bienestar ciudadano.

El funcionario advirtió que las expectativas sobre el nuevo gobierno eran altas, pero a la fecha los resultados “no han sido sentidos por la población”, lo que podría prolongarse durante varios meses si no se mejora la comunicación de la gestión pública.

En el ámbito energético, expresó preocupación por la falta de liquidez del sistema eléctrico, señalando que el Gobierno no ha definido con claridad cómo honrará los pagos pendientes a la ENEE para que esta pueda saldar obligaciones con generadores privados.

Según lo expresó Mossi en conversación con Proceso Digital, existen hasta ocho meses de facturas atrasadas a empresas generadoras, lo que representa un riesgo para la estabilidad financiera del sector eléctrico lo que podría derivar en problemas de suministro.

El economista advirtió que esta situación podría generar iliquidez en el circuito de generación privada de energía, con el riesgo de provocar interrupciones en el servicio eléctrico, lo cual tendría un impacto negativo en la actividad económica del país.

Finalmente, subrayó que los apagones eléctricos históricamente han provocado retrocesos en la agenda de desarrollo económico, por lo que urgió a tomar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema energético nacional. LB