Dante Mossi insta al Gobierno a dejar diagnósticos y ejecutar acciones para reactivar la economía

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, lanzó un fuerte llamado al Gobierno de Honduras para que abandone la etapa de diagnósticos y pase a la acción, ante la desaceleración económica que afecta a sectores específicos.

– “Pasó el bacheo de Semana Santa y nos olvidamos de las carreteras. Qué ha pasado con las grandes licitaciones, son 800 millones en dólares solamente del BCIE y son 170 millones de dólares del Banco Mundial”, se preguntó.

Mossi cuestionó que, tras más de 100 días, las autoridades continúen enfocadas en analizar la situación económica en lugar de implementar medidas concretas para estimular la inversión y el empleo. “Ya sabemos con certeza lo que está pasando, la inversión privada ha estado apagada en los últimos años y no se han tomado decisiones como lo harían otros países”, arremetió.

En ese sentido, criticó la falta de un plan claro para enfrentar el contexto internacional adverso, marcado por precios elevados e inflación, y subrayó la ausencia de estrategias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), consideradas el principal motor de generación de empleo en el país.

El economista recordó que, tras la pandemia, el BCIE impulsó un programa de 4,000 millones de dólares que permitió financiar a las Mipymes y refinanciar deudas, lo que contribuyó a reactivar la economía, generar empleo y reducir la migración. Sin embargo, lamentó que actualmente no exista una iniciativa similar por parte del Gobierno hondureño.

Señaló que hay recursos disponibles a nivel internacional —a través de organismos como bancos multilaterales y entidades de desarrollo— que no están siendo aprovechados. “Hay dinero a tasas bajas y plazos favorables, pero si no se gestiona, otros países como Costa Rica lo van a utilizar”, advirtió.

Dante Mossi, economista y extitular del BCIE.

Mossi también cuestionó la falta de acciones desde la Secretaría de Finanzas para gestionar estos fondos y canalizarlos a través de instituciones como Banhprovi, con el objetivo de ofrecer créditos blandos que impulsen sectores clave como la agricultura, la construcción y la vivienda.

Inversión pública

En materia de inversión pública, el exfuncionario fue enfático al señalar que existen alrededor de 2,000 millones de dólares en proyectos disponibles, pero con niveles de ejecución “vergonzosamente bajos”, ya que los desembolsos no alcanzan ni los 20 millones en el primer semestre del año.

Insistió en la necesidad de que el Gobierno fortalezca sus equipos técnicos con personal especializado en ejecución de proyectos y gestión financiera. “Se necesitan ejecutores, administradores que sepan cómo mover la inversión pública y reactivar el crédito para el sector productivo”, concluyó.

El extitular del BCIE reiteró que la reactivación económica depende de decisiones inmediatas y de una estrategia clara que priorice el empleo y el crecimiento, dejando atrás la inacción. JS