Dante Mossi insta al Gobierno a atender alertas de la calificación Moody’s

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, advirtió que el informe Moody’s Ratings representa un llamado de atención sobre desafíos pendientes para el gobierno.

(LEER): Moody’s mantiene para Honduras calificación de B1 con perspectiva estable

El economista consideró positiva la decisión de Moody’s de mantener la calificación de estable para Honduras.

Sin embargo, expresó que también contiene sugerencias sobre mejoras necesarias en materia de seguridad, energía eléctrica y ejecución del gasto público.

Mossi señaló que el Gobierno debe pasar «del discurso a la acción» para mejorar estos indicadores durante la segunda mitad del año, al recordar que la ejecución presupuestaria estatal se mantiene baja.

El analista advirtió que, si al cierre del año no se registran avances significativos, la perspectiva del país podría cambiar a negativa o incluso deteriorarse su calificación de riesgo.

La inversión pública ronda apenas el 30 % de ejecución, según sus estimaciones, y sostuvo que aún persisten promesas incumplidas para estimular a sectores como empresariales y agrícolas.

En ese sentido, consideró que el Gobierno debe realizar cambios en su gabinete, sobre todo en las secretarías de salud, energía, infraestructura y seguridad. AD