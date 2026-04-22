Dante Mossi destaca aprobación del Presupuesto 2026 y valora metas económicas planteadas

Tegucigalpa- El economista y expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, saludó la reciente aprobación del Presupuesto General de la República 2026, al considerar que fija metas claras y proyecta las expectativas económicas para el próximo año.

Mossi resaltó que el presupuesto aprobado es superior en aproximadamente un 3 % en comparación con el de 2025, y señaló que incluye limitadas reformas tributarias o fiscales.

Sin embargo, anotó que “En hora buena al Congreso por generar un debate en torno a este instrumento clave para la economía nacional”.

La opinión del economista se da luego que, en las últimas horas, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de 444,335.8 millones de lempiras (unos 16,758.4 millones de dólares).

Desde el gobierno se destacó que el presupuesto aprobado refleja una reducción cercana a los 25 mil millones de lempiras en relación con el anteproyecto que había sido remitido anteriormente al Legislativo, el cual ascendía a 469,249 millones de lempiras.

No obstante, en comparación con el presupuesto aprobado en 2025, durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, que fue de 430,907.8 millones de lempiras, el nuevo monto representa un incremento de 13,427 millones de lempiras.

El economista subrayó que este instrumento será clave para orientar la política económica del país, en un contexto donde se busca equilibrio fiscal y crecimiento sostenido.LB