Dante Mossi denuncia abusos en su contra como titular del BCIE, “me dejaron sin voz y sin manos para actuar”

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi se quejó del trato recibido en esa institución que provocó perdiera el control administrativo al grado de dejarlo sin voz y sin manos para actuar.

– Honduras es dueño del 10.4 % del BCIE, que lo hacen acreedor de 93 mil 534 acciones y cada acción tiene un valor de 10 mil dólares ($935 millones).

– El gobierno de Xiomara Castro tiene el derecho de solicitar $2,400 millones en su periodo de gobierno.

Ahondó que gracias a la campaña de comunicación con los medios logró hacer entender a los presidentes de los países miembros del BCIE que el banco no es un ente cualquiera.

En entrevista con la radio HRN, resaltó que en los últimos cinco años logró una credibilidad internacional mayor a la calificación del banco que en la actualidad es ‘AA’, la mejor de un banco a nivel de América Latina.

Mossi, que concluye su mandato el 3 de noviembre, reveló que decidió ir en contra de medidas irracionales que el directorio le impuso, “que yo decidí respetar por la elección del presidente, pero ya el proceso arrancó, decidí comunicarle a todo el pueblo centroamericano que este banco necesita igual apoyo de las mejores calificaciones para seguir adelante”.

Recordó que el BCIE fue fundado en 1960 por Guatemala, El Salvador y Honduras, y se redactó un acuerdo constitutivo (el Acuerdo de Tegucigalpa) en el que se establecieron los roles y las responsabilidades de la asamblea de gobernadores, el directorio y el presidente ejecutivo.

“Muchas de las medidas iniciaron con la restricción de comunicar los resultados del banco, algo que yo había logrado recién entrado de volver al banco más transparente que comunicara sus decisiones obviamente del directorio, las decisiones de préstamos en tiempo y en forma al pueblo, pero cuando vi que ese tipo de reformas que me las estaban echando para atrás, entonces dije: ‘yo no puedo trabajar de esa manera, yo no voy a parar de comunicar lo que considero que es público y debe estar en la palestra’”, explicó.

Denunció que perdió mucho el control administrativo del banco y se cometieron abusos en su contra. “El hecho que no puedo actuar… me han dejado sin voz y sin manos para actuar muchas cosas y recurrí legalmente estas posiciones”, expresó.

Lamentó que se han publicado muchas informaciones falsas sobre su gestión en el Banco Centroamericano de Integración Económica.

“Decían que era amigo íntimo de los banqueros de la región, no soy amigo íntimo, soy el banquero de los gobiernos de la región”, aclaró y acentuó que “yo recibo las solicitudes de los gobiernos, nosotros analizamos y vemos si son financiables, y de serlo elevo las propuestas al directorio del banco y son ellos que votan y deciden que la operación va o no va”.

Mencionó que existe una gran relación entre el BCIE y el gobierno de Honduras, al tiempo que anunció la aprobación de un préstamo por un monto de 800 millones dólares que servirán para la construcción de la carretera de Danlí, la de El Progreso, así como créditos para el sector agrícola.

“Me complace anunciar que quedó adjudicada el diseño de la represa El Tablón y se está pendiente de los diseños finales de Morolica”, desglosó.

Concluyó agradeciendo haber sido tomado en cuenta para dirigir el BCIE y dijo que había sido un privilegio y una experiencia que jamás olvidará porque le tocó un momento que cambión el rumbo de la humanidad como lo fue la pandemia de COVID-19. Contó que descansará unos meses en las montañas de Soroguara y que pronto volverá a ocupaciones profesionales. JS