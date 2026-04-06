Dante Mossi considera factible eliminar impuesto a combustibles ante nueva crisis por conflicto en Medio Oriente

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, advirtió que Honduras enfrenta un nuevo ciclo de inestabilidad en los precios de los hidrocarburos derivado de la guerra en Medio Oriente. Ante este panorama, el economista plantea medidas drásticas, incluyendo la eliminación temporal del impuesto a los combustibles.

Mossi recordó que el país ya transitó por una crisis severa recientemente tras la invasión de Rusia a Ucrania. En aquel momento, la administración de la presidenta Xiomara Castro implementó subsidios y gestionó financiamiento externo para contener el impacto en las tarifas eléctricas y el transporte.

«Yo creería que sí es posible eliminar el impuesto a los combustibles temporalmente; ya se ha hecho en dos ocasiones previas. Todavía estamos a tiempo de revisar toda la política tributaria en este sector», señaló el experto.

Uno de los puntos críticos señalados por el economista es la estructura del impuesto, el cual está fijado en dólares, lo que también implica una carga por el deslizamiento de la moneda.

Los dos caminos para la economía nacional

Ante la escalada de precios, Mossi identifica dos rutas posibles para el Gobierno, primero la intervención directa, que sería atacar el precio del combustible para estabilizar el resto de la economía.

En segundo lugar, el especialista apunta un ajuste inflacionario, que permitiría que la economía se ajuste a precios elevados, lo que derivaría en alzas a las tarifas de energía, fletes y transporte público, además de una inflación persistente y tasas de interés más altas.

Finalmente, el economista hizo hincapié en que cualquier medida de alivio debe estar respaldada por un manejo responsable de las finanzas públicas, especialmente en el marco del nuevo Presupuesto General de la República.

«Una de las medidas que yo llamaría al Gobierno es la prudencia en este Presupuesto, para ver de qué manera se recortan gastos y se redirigen fondos a estos programas de alivio», concluyó Mossi, enfatizando que el control del gasto público es vital para financiar cualquier sacrificio fiscal en favor del bolsillo de los hondureños. LB