Dante Mossi advierte que reducir la TPM sería «inviable» ante incertidumbre global

Tegucigalpa – Ante la presión de diversos sectores sociales y económicos que exigen una revisión a la baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM) para abaratar el crédito, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, calificó la medida como imprudente por el contexto financiero actual.

Mossi sostuvo que, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos y los organismos europeos han frenado el descenso de sus tasas, Honduras no debería bajar su tasa. Según el experto, una reducción del actual 5.75 % podría desestabilizar la economía nacional.

Riesgos de una reducción acelerada

Para el exfuncionario, el Banco Central de Honduras (BCH) se encontraría en un «aprieto» si decide relajar la política monetaria en medio de una ola inflacionaria y una marcada incertidumbre global. Entre los efectos negativos advertidos destacan: Presión sobre las reservas internacionales, desestabilización económica general.

«No es mediante la acción de política monetaria que van a lograr aliviar al pueblo; reducir la TPM en este momento sería imprudente», enfatizó Mossi, recordando que las tasas altas han sido necesarias para contener inflaciones que anteriormente rozaron el 13%.

En lugar de tocar la TPM, Mossi propone que el Gobierno tome acciones contundentes a través de otros mecanismos que no comprometan la estabilidad, para el caso mencionó un crédito dirigido vía Banhprovi, focalizar recursos hacia las MIPYMES y sectores sensibles que realmente necesitan el impulso.

Además, un ajuste al encaje legal ya que utilizar esta herramienta técnica sería una alternativa menos riesgosa que la TPM.

Finalmente, el especialista Urgió al BCH y a la Secretaría de Finanzas a presentar el Presupuesto General de la República y el Programa Monetario, documentos que, según sus palabras, presentan retrasos considerables.

La Tasa de Política Monetaria (TPM) es el interés de referencia establecido por el Banco Central para regular la cantidad de dinero y el costo del crédito en la economía. Se usa para controlar la inflación (al subirla) o estimular la actividad económica (al bajarla), afectando las tasas de los bancos comerciales. LB