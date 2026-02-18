Dante Mossi advierte que crisis de la ENEE es el mayor problema fiscal y no está contemplada en nueva ley

Tegucigalpa- El exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, señaló que el problema fiscal más grave del Estado de Honduras sigue siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano no aborda este tema de fondo.

Mossi se refirió al decreto que declara un Estado de Emergencia Fiscal por hasta 24 meses, el cual —según su análisis— no menciona medidas concretas para resolver la situación financiera de la estatal eléctrica, a pesar de que representa la principal carga para las finanzas públicas.

“El decreto propuesto no dice nada sobre la ENEE, cuando este es el problema fiscal más grave que tiene el país”, expresó el especialista, quien también criticó que el proyecto no especifica qué instituciones serían fusionadas o eliminadas, ni qué acciones se tomarían respecto al personal estatal.

De acuerdo con Mossi, las autoridades ya cuentan con las potestades legales para realizar ajustes administrativos, por lo que considera innecesario aprobar un estado de emergencia sin detallar acciones claras. “Pueden hacer los cambios con las facultades que ya tienen”, afirmó.

Especialistas señalan que solo durante la administración del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), las pérdidas de la ENEE ascienden a más de 52 mil millones de lempiras, cifra que refleja el deterioro sostenido de la empresa.

Según datos internos de la propia institución, la situación financiera de la ENEE continúa siendo crítica, con pérdidas que rondan el 38 %, lo que mantiene en riesgo la estabilidad fiscal del país y limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura.LB