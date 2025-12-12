Danny Ocean, Monsieur Periné, Grupo Frontera y María Becerra, entre los estrenos semanales

Miami (EE.UU.).- Los estrenos musicales de esta semana llegan de la mano de Danny Ocean, Monsieur Periné, María Becerra, Grupo Frontera, CA7RIEL & Paco Amoroso y Fariana, con sencillos y álbumes que celebran las fiestas caribeñas, los ritmos urbanos y hasta a la Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado.

Danny Ocean lanza mezcla de ‘Alma Llanera/ Venezuela’

El cantautor venezolano Danny Ocean estrenó su nueva mezcla ‘Alma Llanera/Venezuela Live from Nobel Peace Prize 2025’, una versión de los clásicos del folclore de su país que combina ‘Alma Llanera’ y ‘Venezuela’.

El lanzamiento ocurre tras su presentación esta semana en la Ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 que fue otorgado a la líder opositora María Corina Machado, donde interpretó estas canciones en un formato íntimo, resaltando la voz y los matices melancólicos que conectan con la identidad cultural de Venezuela.

María Becerra estrena ‘Romántica’ junto a Jay Wheeler

La cantante argentina María Becerra presenta su nueva canción ‘Romántica’ junto con el puertorriqueño Jay Wheeler incluida en su álbum ‘QUIMERA’.

El tema es una salsa que combina elementos clásicos del género con toques modernos, grabada en Miami junto a músicos que han trabajado con Marc Anthony y Tony Succar.

La producción buscó reflejar la esencia puertorriqueña del género, con la participación de los artistas en la composición de la letra y en la interpretación.

Monsieur Periné y Piso 21 lanzan versión acústica de ‘Grande’

Monsieur Periné y Piso 21 lanzaron la versión acústica de ‘Grande (5020 RCRDS Sessions)’, en la que la canción se presenta con un arreglo íntimo centrado en las voces de Catalina García y Santiago Prieto, junto a las armonías de Piso 21.

El tema mantiene su narrativa sobre amor propio, resiliencia y sanación, y en esta entrega la instrumentación se reduce a guitarras y armonías vocales que destacan el mensaje central de la canción.

Nuevo álbum de CA7RIEL & Paco Amoroso

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, ganadores de cinco premios Latin Grammy, lanzará ‘TOP OF THE HILLS’ el 19 de diciembre, que incluye ‘GIMME MORE’, que combina pop urbano, electrónica y rock.

El álbum mezcla percusiones electrónicas, sintetizadores y guitarras con influencias de jazz y pop alternativo, variando entre ritmos de baile y pasajes más introspectivos. Incluye colaboraciones en ‘Beto’s Horns (fred remix)’ y ‘Beto’s Horns (Ezra Collective remix)’, con Fred again.. y el grupo Ezra Collective, grabadas parcialmente en vivo en sesiones de Twitch y con voces finales en París.

Grupo Frontera y Calle 24 lanzan ‘Beses Así’

El Grupo Frontera presenta su nuevo sencillo ‘Beses así’ junto con la agrupación mexicana Calle 24 que combina los sonidos del regional mexicano con una interpretación enfocada en el amor que permanece aún después de que la historia termina.

El ganador del Latin Grammy se prepara para su gira internacional que recorrerá Europa, Centroamérica, México y Latinoamérica.

Reguetonero DFZM estrena ‘Ponte’, nueva colaboración urbana

El reguetonero colombiano DFZM presenta ‘Ponte’, coproducido por Keityn, L.E.X.V.Z., Filly Lima, Nup, Primo y Ciey, y masterizado por Primo, disponible en todas las plataformas digitales.

La canción «es puro perreo con intención», combina ritmos urbanos con una interpretación directa, en la que DFZM se dirige a su oyente con frases claras y cadencia marcada, acompañada de la energía de los productores que participan en la pista.

Fariana regresa a sus raíces caribeñas con ‘Música para bailar’

La artista colombiana Fariana lanzó su nuevo álbum ‘Música para bailar’ con diez canciones que retoman los ritmos que marcaron sus inicios, con una base de merengue house y fusiones que conectan con los sonidos de su infancia. El disco llega tras el éxito de su sencillo ‘No te borro’.

La artista explora distintas vertientes del merengue e incorpora temas como ‘Tal para cual’, ‘Tuya’, ‘Peligrosa’, ‘Malcriaa’, ‘Son mis hijos’, ‘Barbie’, ‘La temperatura’ y ‘Bebiembre’, todos producidos por Gangsta. El álbum también incluye ‘Me muevo’, una de sus canciones más conocidas en la escena colombiana. EFE/ir