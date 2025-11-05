Danny Ocean dará un concierto en el Movistar Arena de Madrid el próximo 5 de febrero

Madrid.- El cantante venezolano Danny Ocean vuelve a Madrid «por todo lo alto» con un concierto en el Movistar Arena el próximo 5 de febrero de 2026, en el que interpretará sus temas más conocidos ante el público español.

El artista venezolano ofrecerá un espectáculo en la capital española a comienzos del próximo año, informó este miércoles en un comunicado la agencia de publicidad del artista en España.

Danny Ocean «vuelve a una ciudad que ya es su casa y a un recinto que ya conquistó en su última gira en 2023», señala la nota.

Antes de la cita en el Movistar Arena, el artista venezolano estará también el próximo 7 de noviembre en Valencia (este), como uno de los protagonistas de la gala de Los 40 Music Awards.

Nominado al Latin Grammy en tres ocasiones, es «uno de los más importantes renovadores del pop urbano», subraya el comunicado, que lo eleva a «referente en la escena internacional».

El artista lanzó en agosto de este año su quinto álbum de estudio, ‘Babylon Club’, que le ha llevado de gira por buena parte de las principales capitales latinoamericanas en los últimos meses.

Son los temas de este álbum los que presentará en febrero ante el público español, entre ellos ‘Corazón’, ‘Crayola’ y ‘Vitamina’, pero también los grandes éxitos que lo lanzaron a la fama, favoritos de los fans como ‘Me Rehúso’, ‘Fuera del Mercado’ y ‘Dembow’.

«El venezolano se proyecta hacia una etapa en la que seguirá llevando su energía fresca y su visión única de la música latina a los escenarios más importantes del mundo», añade la fuente sobre sus próximos proyectos musicales.

Nacido en Caracas, Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido mundialmente como Danny Ocean, comenzó en la música con un canal de Youtube junto a un grupo de amigos, hasta ser uno de los principales referentes del pop urbano latino, con colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz y Aitana.

De 33 años, el artista saltó a la fama en 2016 por su sencillo ‘Me Rehúso’, que encabezó las listas de éxitos en Latinoamérica y llegó a tener una versión en inglés titulada ‘Baby I Won’t’. EFE