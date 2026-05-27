Danilo Orellana alerta que deben fortalecer a la Policía o habrá “muchos muertos”

Tegucigalpa – El comisionado de Policía en condición de retiro, Danilo Orellana, advirtió que las nuevas reformas penales podrían generar una reacción violenta de estructuras criminales si no se fortalece de inmediato a las fuerzas de seguridad del país.

“Van a haber muchos muertos, policías, fiscales y un montón de cosas. Tienen que prever eso, porque eso viene”, afirmó.

Según Orellana, Honduras podría enfrentar un escenario similar al de El Salvador durante la implementación de medidas contra pandillas y crimen organizado.

El excomisionado señaló que los grupos criminales suelen responder con ataques directos para generar temor en la población.

“Habrá que fortalecer las unidades de inteligencia, buscar muchos informes y golpear estos grupos con grupos de choque como los COBRAS y las unidades especiales”, manifestó.

Orellana también expresó preocupación por las condiciones del equipamiento policial, por lo que pidió reorientar los recursos de la tasa de seguridad exclusivamente para fortalecer a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público.

“A la Policía le faltan elementos, patrullas, armas y tecnología. Por lo menos se necesitan unos 10 mil policías más”, concluyó. AD