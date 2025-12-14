Daniel Ortega tilda de «ladrones de etiqueta» a EEUU por confiscación de buque petrolero

San José – El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó este domingo de «ladrones de etiqueta» al Gobierno de Donald Trump por la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela.

«¿Qué es lo que han hecho? Robar un barco petrolero. Son ladrones, ladrones de etiqueta, que se sienten con el derecho de robar», criticó el mandatario sandinista al intervenir de manera virtual durante la XXV Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América (ALBA).

Ortega dijo que Nicaragua condena «esas agresiones, que son agresiones que están apuntando a todos los países de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Al respecto comentó que hay algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños que «piensan que porque son «amigos» del gobierno de los Estados Unidos «les va a ir bien», pero advirtió que «los imperialistas de la Tierra no tienen amigos».

A juicio de Ortega, con la confiscación del buque petrolero EE.UU. dejó en evidencia que su presencia armada en el mar Caribe «es por petróleo de Venezuela».

El Gobierno de Nicaragua condenó desde el jueves pasado «el asalto y confiscación ilegal» del buque petrolero que decomisó Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

El miércoles pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, visto por Venezuela como una «amenaza».

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, de acuerdo con la información.

El petrolero confiscado por Estados Unidos enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe, pues según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana, el petrolero «no está registrado» en ese país. JS