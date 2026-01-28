Daniel Fortín: “Es momento de actualizar el Código del Trabajo y retomar la Ley de Empleo por Hora”

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, reiteró la necesidad de retomar y fortalecer la Ley de Empleo por Hora, al considerar que es una herramienta clave tanto para las empresas como para los trabajadores en el contexto económico actual del país.

Fortín señaló que el sector empresarial ha insistido en esta normativa incluso desde el día en que fue derogada, debido a que permite a las empresas contratar personal en momentos específicos de alta demanda, como en temporadas festivas o en picos de consumo. “Hay momentos en que las empresas necesitan contratar gente por hora, en épocas del año donde se requiere personal extra”, afirmó.

Explicó que existen dos modalidades de empleo por hora: el temporal, destinado a períodos como Semana Santa, Semana Morazánica o Navidad, y el permanente, que puede beneficiar a jóvenes estudiantes, adultos mayores, amas de casa y cualquier persona que requiera un ingreso flexible.

El dirigente empresarial aclaró que la ley contempla todos los derechos laborales, ya que dentro del pago se incluyen las vacaciones, el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, la cesantía y las aportaciones a los distintos regímenes de seguridad social.

Asimismo, Fortín sostuvo que uno de los principales obstáculos para la implementación de esta ley es el actual Código del Trabajo, el cual calificó como desactualizado. “Fue elaborado hace más de 70 años, en un contexto donde no existía el teletrabajo, el trabajo remoto ni muchas de las modalidades actuales”, indicó.LB