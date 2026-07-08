Dani Olmo: “Pedri es un espectáculo y va a seguir demostrando que es indispensable”

Los Ángeles (EE.UU.).– Dani Olmo, centrocampista ofensivo de la selección española, destacó este miércoles que Pedri González “es un espectáculo verlo entrenar cada día y jugar”, consideró que “va a seguir demostrando que es indispensable” para el equipo, al tiempo que apuntó que ve “muy bien” a Lamine Yamal y que “va a dar muchísimo” en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

“Pedri es un espectáculo verlo cada día entrenar y jugar. ¿Le falta dar ese pasito adelante…? Yo cada vez que lo veo es a un nivel espectacular y nos da mucho tanto con balón como sin él. Dentro del campo saber como compañero que está Pedri jugando te da un plus”, defendió en rueda de prensa en Los Ángeles.

“Al final, puedes estar más acertado o menos en alguna situación, pero al final es un jugador que tenemos que tener, que necesitas dentro del campo y que va a seguir demostrando que es un jugador indispensable para nosotros”, continuó Dani Olmo, que también comparte club con Pedri en el Barcelona, al igual que con Lamine Yamal.

“A Lamine Yamal lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal, por los problemas que tuvo al principio. Está con muchas ganas de seguir jugando y demostrando. La conexión que tenemos se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho. Seguro que el próximo partido nos va a dar muchísimo más también”, explicó.

“Aunque no marque o no asista, nos da muchísimo, con su regate y con su sola presencia. También, cuando recibe, el equipo contrario no va uno, van dos o tres y eso genera espacios en otro lado del campo”, analizó.

«Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy»

Dani Olmo se ha ganado la titularidad en el Mundial 2026, como se la ganó también en la Eurocopa 2024. “Yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy, pero no es ningún problema. Me pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien duda en algún momento demostrarlo una vez más, como he hecho siempre. Contento de ayudar al equipo en el medio campo”, dijo.

“Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, seguir ayudando, el objetivo es el máximo, es llegar a la final y para eso necesitamos a todos al cien por cien. Me encuentro al cien por cien para ayudar al equipo y espero seguir ayudando con buenos partidos, buen juego, goles, asistencias y lo que sea que necesite el equipo para seguir mejorando”, declaró.

España no ha recibido ningún gol en este Mundial. “Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El ‘míster’ (Luis de la Fuente) siempre dice que el primero en defender es con los delanteros, el ‘9’ en este caso y luego los demás siguen. Sin duda, es un trabajo espectacular de la defensa a la línea ofensiva y de todo el equipo”, valoró.

“Es un hito histórico, nos alegramos mucho por Unai Simón, pero no es algo que estemos enfocados siempre. Si tenemos portería a cero, es un pasito más cerca de ganar porque estamos metiendo goles y tenemos ocasiones”, continuó el media punta, que destacó la importancia de todo el grupo en la selección española, más allá de los titulares.

“Todos somos importantes. La importancia del grupo es los que juegan más y los que juegan menos. Muchos partidos también se cierran en los últimos minutos y ahí les toca a los que salen desde el banquillo para solucionarlo. Somos un equipo, todos nos sentimos importantes dentro y fuera y esa es la clave del éxito”, enfatizó Olmo, que juega al ajedrez con Unai Simón “siempre antes de cada partido”.

«Bélgica es muy completa, con uno de los mejores porteros del mundo»

El secreto de la secuencia de 35 encuentros sin derrotas a los 90 o 120 minutos que encadena la selección española, según Dani Olmo, es “afrontar cada partido como si fuera una final”. “Así nos lo transmite el míster. El partido más importante es el siguiente y que está por venir. Y ese es el objetivo”, afirmó.

“El hecho de llevar 35 partidos seguidos sin perder tampoco es un objetivo que pongamos en el primer partido, pero sí el objetivo es ganar todo. Nos alegramos de esa racha y queremos alargarla como mínimo hasta la final”, expuso.

Y no mira más allá “para nada” del partido de cuartos de final contra Bélgica, aunque en la semifinal pueda asomar Francia, que se mide a Marruecos. “Estamos pensando única y exclusivamente en el partido de Bélgica y nada más. Son los cuartos de final de un Mundial, para estar en semifinales tenemos que ganar a un gran equipo y es lo que vamos a intentar hacer”, apuntó.

“Bélgica es una selección muy completa, ya lo ha demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo (Thibaut Courtois). Es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en la otra eliminatoria anterior (ante Senegal) y es una selección que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener en cuenta también”, avisó.

Es “una cita muy importante” para la que su equipo quiere estar “preparado”, una vez que España sólo ha superado una vez los cuartos de final del Mundial 2026. Fue en Sudáfrica 2010 y terminó como campeón.

“Es un dato que no tenía presente. Es una motivación extra. Al final, nuestro objetivo no es sólo pasar cuartos, es ganar el Mundial. Y para eso tenemos que ganar todo. El primer paso es contra Bélgica ahora mismo”, recordó.

Tampoco se fija en otros equipos, sino sólo en España. “Nos da igual lo que hagan las otras selecciones. Sabemos lo que somos capaces de hacer, sabemos todo lo que hemos mejorado en este corto tiempo de Mundial y todo lo que podemos hacer muchísimo mejor. Estamos trabajando en ello y hay cosas que hay que seguir puliendo y mejorando y lo vamos a hacer en el próximo partido, porque son detalles que nos van a dar el pase a semifinales”, repasó.

El equipo pudo “ver un poco, no mucho” el duelo de Argentina contra Egipto en los octavos de final. “Estábamos entrenando. Polémica va a haber siempre. Al final, no es mía la responsabilidad de opinar al respecto. Al final, va a haber siempre polémica en todos los partidos. Nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros, que es jugar bien en el campo y ganar”, afirmó. EFE/ir