Dani Olmo: “El ‘10’ es un número que me gusta, por qué cambiar si está yendo todo bien”

Las Rozas (España).– Dani Olmo, futbolista de la selección española, explicó su decisión de mantener el dorsal ‘10’ que había lucido con anterioridad asegurando que es un número que le “gusta” y que no piensa en cambiar, ya que ganó la Eurocopa en 2024 con ese número a la espalda.

“Tortas de puertas para adentro -para lucir el dorsal ‘10’ no hay, se hace run run fuera. Es un número que he llevado anteriormente, con el que hemos ganado la Eurocopa. Es un número que me gusta y por qué cambiar si está yendo todo bien”, dijo este martes, durante la presentación de un patrocinio.

Olmo aseguró que ya sienten “la energía de todo el país” en el apoyo en un Mundial en el que van a “ir a por todas”.

“Para un Mundial no hay excusas. Da igual los partidos que juegues en la temporada. Tenemos tiempo para prepararnos bien física y mentalmente para lo que viene. El equipo llega bien, con jugadores que se están recuperando y que llegarán en condiciones para el Mundial”, señaló sobre la carga de partidos.

Torneo al que su compañero en el FC Barcelona, Lamine Yamal, llega tras perderse el final de temporada por lesión, pero le ve progresando bien para recuperarse a tiempo.

“Le veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación. Va en un buen proceso y lo celebramos”, señaló.

Por otro lado, Yeremy Pino, quien también compareció en rueda de prensa, aseguró que el haber ganado la Liga Conferencia el miércoles ante el Rayo Vallecano fue un gran momento para él tras un año en el que dejó el Villarreal para irse a Londres, al Crystal Palace.

“Tuve suerte de que mi familia estaba presente en el campo y pude compartir una gran victoria para ellos después de un año complicado para mí por el cambio de aires”, dijo.

Además, destacó la labor de Luis de la Fuente, seleccionador español, para hacer sentir importantes a todos los jugadores.

“He tenido la suerte de que con Luis me he sentido importante siempre juegue o no juegue, y eso es muy importante para un jugador”, comentó.

España se encuentra concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Este 4 de junio disputará su primer amistoso, ante Irak en La Coruña. Tras esto, al día siguiente, pondrá rumbo a Estados Unidos, a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial.

Antes del primer partido oficial, la Roja disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México).

Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México). EFE/ir