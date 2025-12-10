Dañar material electoral o instalaciones y amenazar el funcionamiento del órgano electoral es delito: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, recriminó la noche de este martes la protesta que realizan colectivos de Libertad y Refundación (Libre), en las afueras del Infop y recordó que amenazar el funcionamiento del órgano electoral es delito.

Asimismo, destruir material electoral o dañar instalaciones del CNE, es delito.

(Leer): Colectivos de Libre se instalan frente al Infop para presionar a autoridades del CNE

La funcionaria rechazó las acusaciones infundadas de fraude que inventan para convertirlo en excusa para sembrar caos y salir a las calles.

Apuntó que “el proceso democrático debe dar paso a que nos gobiernen las autoridades electas, no el miedo”. IR