Dan “luz verde” para realizar auditoría de las dos últimas administraciones de la CSJ

Tegucigalpa – La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Belinda Ochoa informó que el pleno de magistrados en sus últimas reuniones han aprobado realizar auditorías a las dos últimas administraciones de ese poder del Estado.

En ese sentido, las administraciones que se van a auditar serán la de Rolando Argueta y Rebeca Raquel Obando.

Ochoa sostuvo que la propuesta que se hiciera una auditoría nace en virtud de que estos expresidentes de la CSJ tenían una administración absoluta, eso les hacía responsables de tener toda la toma de decisión financiera y administrativa que se adoptan en este poder del Estado.

Indicó que a raíz del decreto aprobado por el Congreso Nacional donde se le otorga a los 15 magistrados la responsabilidad financiera y administrativa de todos los bienes del Poder Judicial, incluye los planes operativos y de ejecución, y para tener este respaldo de las administraciones pasadas habían adoptado decisiones correctas es que se solicitó realizar las auditorías.

“En el debate de la propuesta los compañeros indicaron que la auditoría se debe de realizar de las dos últimas administraciones la del expresidente Rolando Argueta y la expresidenta Rebeca Raquel Obando para poder demostrar transparencia en la toma de decisiones en cuanto a estas administraciones desde 2018”, afirmó.

Las auditorías se les solicitarán que la realice el Tribunal Superior de Cuentas la próxima semana y será una financiera, otra de cumplimiento, apuntó. IR