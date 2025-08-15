Dan 96 años de cárcel al cuarto implicado en masacre donde murió el hijo del ex presidente Lobo Sosa

Tegucigalpa – Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez, el cuarto implicado en la masacre ocurrida en un complejo de oficinas de Tegucigalpa donde murió Said Lobo, un hijo del expresidente (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa, cumplirá una pena de 96 años de prisión.

Almendárez Ordóñez fue declarado culpable de cuatro asesinatos en perjuicio de José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez, Luis Armando Zelaya Rivera y Said Omar Lobo Bonilla.

Al hombre también se le declaró culpable por asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales.

La condena impuesta por la terna de jueces de la sala II del tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción durante audiencia de lectura de sentencia se da tres años después del hecho.

(Leer) ¿Y los intelectuales? culpables tres sujetos por crimen contra hijo de Pepe Lobo y sus amigos

De acuerdo a los hechos probados por la Sección en Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), el crimen se perpetró aproximadamente a las 02:00 de la madrugada del jueves 14 de julio de 2022 en el complejo de oficinas ubicado en el bulevard Morazán de Tegucigalpa.

En esta misma causa se logró la condena de 96 años de prisión en contra de Ever Ezequiel Espinoza Martínez por el asesinato cometido a las cuatro víctimas.

Mientras a Erick David Macías Rodríguez y Norma Alicia García los condenan a 12 años con ocho meses de prisión por encubrimiento de asesinato en perjuicio de las cuatro víctimas y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.

Por este caso, vale mencionar, que el Ministerio Público continúa el curso de las investigaciones para individualizar la responsabilidad penal contra los otros partícipes de la masacre, en base a pruebas que permitan formular, motivar y sustentar nuevas acusaciones. PD