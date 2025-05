Premio Álvaro Contreras llama a defender la democracia y combatir la corrupción

Tegucigalpa- El reconocido periodista hondureño Dagoberto Rodríguez, actual director de Radio Cadena Voces (RCV), fue galardonado con el premio “Álvaro Contreras” que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), y lo aprovechó para emitir un fuerte y emotivo discurso en defensa de la democracia, la justicia y la libertad de prensa.

– Rodriguez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para exigir liderazgos a la altura de la historia: “Honduras se merece estadistas, no caudillos con soberbia.

– El premio Álvaro Contreras alertó sobre lo que considera una escalada sin precedentes de violencia y estigmatización oficial contra la prensa, documentada por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras.

En su discurso de aceptación, Rodríguez no escatimó palabras: agradeció con humildad el reconocimiento, pero también lo convirtió en una poderosa tribuna para denunciar la persecución que, enfrentan actualmente los periodistas hondureños. «Este no es un homenaje personal», enfatizó, «sino una evocación solemne al legado de un hombre que encarna los más altos valores de la patria y del periodismo comprometido: Álvaro Contreras».

Con palabras cargadas de indignación, Rodríguez advirtió que “la democracia se está deteriorando, el país se nos está escapando de las manos” y pidió a la sociedad y a la clase política “despertar y dejar la parsimonia”. En su mensaje, criticó duramente la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo que, según dijo, siguen marcando la vida política del país.

El premio Álvaro Contreras 2025, Dagoberto Rodríguez, y su mensaje sobre la libertad de prensa y expresión en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/UsgT4kEESZ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2025

Defensa del periodismo libre y crítico

Durante su discurso, Dagoberto Rodríguez destacó el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática.

Subrayó que el periodismo debe ejercer su labor con libertad, independencia y un compromiso firme con la verdad, aún frente a presiones políticas o económicas.

«Los periodistas somos la primera y la última trinchera en defensa de la institucionalidad, los perros guardianes de la democracia , sin periodismo no hay democracia ni libertades» enfatizó, Rodriguez.

Llamó a los periodistas a no rendirse ante la autocensura ni al miedo, y a continuar denunciando la corrupción, los abusos de poder y las amenazas a la institucionalidad democrática en Honduras.

Según Rodríguez, sin una prensa libre y crítica, no hay forma de garantizar una ciudadanía informada ni de construir un país más justo y transparente.“La justicia no puede seguir mirando al periodista desde el prisma de quien gobierna…tenemos se de justicia, no más impunidad”, dijo el premio Álvaro Contreras CPH.

Dagoberto Rodríguez recibiendo el galardón del Álvaro Contreras 2025.

“Hoy, los que ejercen el poder nos intimidan, nos estigmatizan, nos criminalizan y nos llevan ante los tribunales de justicia injustamente para silenciarnos y censurarnos”, expresó.

Exclamó que estas personas no podrán silenciarlos, doblegarlos y someterlos a sus designios ni a sus oscuros intereses, afirmando que mientras exista un atisbo de injusticia, un acto de autoritarismo o una violación a la ley, allí estará un periodista hondureño, con la pluma firme y la voz en alto, para denunciarlo y alzar la bandera de la verdad y la justicia.

También demandó un alto inmediato al odio, las amenazas, la criminalización y estigmatización de la prensa; que no haya acoso, amenazas, silencio impuesto por el miedo.

Rodríguez pidió que haya garantías plenas para ejercer el trabajo periodístico con seguridad y sin temor a la represalia y la violencia.

Dagoberto Rodríguez con el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra.

También aprovechó el momento para solicitar para demandar la inmediata suspensión y derogación del estado de excepción que atenta contra los derechos y garantías individuales de los hondureños que se cierne como una espada de Damocles sobre el ejercicio de la libertad de expresión y prensa y amenaza la democracia.

Recalcó la importancia del periodismo como vigía y guardián de la democracia exponiendo que en este momento hay “oscuros nubarrones” se ciernen sobre ella.

Asimismo, comentó que este galardón lo obliga a no callar cuando otros guardan silencio, a seguir escribiendo y criticando cuando muchos temen hacerlo, y a mantener encendida la llama de la crítica, la investigación rigurosa y la palabra veraz.

Sin embargo, denunció que en la actualidad se pretende mancillar la figura de Francisco Morazán, y que en su nombre se pretende adoctrinar a los estudiantes con libros y relatos sesgados de conveniencia partidaria e ideología fracasada.

Convertir una cátedra histórica en un vehículo de propaganda es una distorsión inaceptable del legado de Morazán y una traición al espíritu crítico y plural que debe regir la formación cívica en Honduras, puntualizó.

Criticó que convertir a Morazán en instrumento de una ideología, en emblema de un solo partido, es traicionar su legado y degradar la historia a simple propaganda política.

Por otro parte, indicó que Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, más de 100 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados entre 2002 a 2025 y la mayoría de esos abominables crímenes siguen en la más abyecta impunidad y desidia estatal.

“Nos resistimos y nos negamos a dejar de levantar la voz por todos nuestros colegas asesinados impunemente, por sus familias que hoy siguen resintiendo y llorando su ausencia, y siguen esperando una justicia que nunca les alcanza”, exclamó.

Exigió justicia, reparación y el fin de la impunidad que cubre los crímenes contra periodistas en Honduras.

La CICIH

Rodríguez denunció el incumplimiento de la promesa de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIH) y dijo que “un silencio cómplice sepulta esa esperanza”. “El pueblo hondureño ya no cree en palabras huecas”, advirtió. “Aunque caigan por un tiempo, los pueblos no son eternamente sumisos. Tienen memoria, dignidad y también un límite. Y nosotros estamos llegando a ese límite”.

Expuso que el actual gobierno prometió traer la CICIH y combatir la corrupción, pero que tres años después solo dejaron excusas y las mismas prácticas con nuevos rostros.

Rodríguez expresó que “la refundación del país no radica en ideologías, sino en un cambio ético y moral en el corazón de cada individuo”.

Proceso electoral

Igualmente, se refirió al proceso de comicios generales del 30 de noviembre y señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra paralizado, fracturado, sometido a una preocupante e inaceptable inactividad que incrementa la zozobra de una ciudadanía ya golpeada por la desconfianza.

Denunció que esta situación es parte de una preocupante estrategia de erosión del sistema electoral y democrático.

Rodríguez recordó que el 9 de marzo, la población hondureña fue testigo de un boicot logístico interno contra las elecciones primarias, ejecutado con la complicidad de actores políticos y castrenses, que retuvieron y ocultaron vehículos estratégicos cargados de urnas y colapsaron deliberadamente la cadena de distribución electoral.

“Ese acto infame de alterar, boicotear e interrumpir el ejercicio de la voluntad popular no puede quedar impune, tarde o temprano debe ser castigado con todo el peso y rigor de la ley sus responsables no pueden quedar impunes”, aseveró.

Lamentó las campañas de desinformación contra las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall y los ataques infundados que han sido sometidas y la amenaza de una persecución judicial.

El ganador del premio Álvaro Contreras insinuó que estamos ante un plan articulado para desmantelar los frenos y contrapesos de la democracia, neutralizar a quienes no se alinean con los intereses políticos de turno y abren las puertas a un continuismo solapado o a un fraude electoral en noviembre.

Enfatizó que los procesos electorales no son propiedad de ningún partido político ni de un caudillo autoritario, sino patrimonio de todos los hondureños.

“Honduras no puede permitirse retrocesos ni nuevas aventuras políticas que atenten contra la continuidad del proceso electoral o pretendan manipularlo desde intereses particulares, como lo ocurrido en las elecciones de 2017 que derivaron en una elección ilegal e inconstitucional”, subrayó.

Rodríguez exhortó a la clase política que no pretendan seguir gobernando sobre la base del descontento, de la injusticia, del silencio de las mayorías empobrecidas de hondureños, ni sobre la base de promesas rotas e incumplidas, necesidades insatisfechas y una pobreza que se ensancha y se ensaña cada día en la población.

“No repitan los errores del pasado ni del presente. Honduras ya vivió los abusos del reciente pasado, y en la última elección creyó en una promesa de cambio que encendió una llama de esperanza legítima y anhelada, pero que hoy tres años después se convirtió en descontento generalizado y una frustración contenida”, externó.

Manifestó que tiene fe que el país puede levantarse, y no está condenada a repetir los mismos errores del pasado y termine convirtiéndose en una empobrecida e ingobernable Haití, o en una tiranía como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

En el marco de la ceremonia el director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, agradeció a los empleados de Radio Cadena Voces, los periodistas y al director de Grupo Invosa, Leonel Gianini, por su confianza y respaldo para poder realizar un periodismo crítico, combativo y comprometido con Honduras.

Adicionalmente, saludo a los colegas y amigos de Tiempo, La Prensa, El Heraldo y Proceso Digital con quienes compartió largas jornadas de trabajo y compañerismo en la búsqueda de la verdad.

Rodríguez agradeció a María Antonia Martínez, Jorge Canahuati Larach, Marlen Perdomo, María Orbelina López, Luis Cubillo, Mario Romero por ser personas que influyeron en su vida profesional, personal y espiritual. PD