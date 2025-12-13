Dagoberto Aspra denuncia inminente acción penal contra Cossette López 

Tegucigalpa – El abogado Dagoberto Aspra denunció en las últimas horas que la acción penal del Ministerio Público en contra de la integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, es inminente.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que el Ministerio Público construyó una “notitia crminis”, que quiere decir falso positivo, para justificar la investigación contra la consejera del CNE.

Subrayó que la intención de la acción penal contra Cossette López es que ella no esté presente en la declaratoria oficial de las elecciones generales de parte del CNE.

Aspra es el abogado defensor de Cossette López en el caso de la investigación que realiza el Ministerio Público por la divulgación de audios que supuestamente la implica en la conspiración de un fraude electoral.

En las últimas horas, Cossette López denunció que la persecución política contra ella y la consejera Ana Paola Hall es real, y que el oficialismo “utilizar el poder” contra ellas. AG