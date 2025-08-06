Dagoberto Aspra confirma citación del MP contra Cossette López por traición a la patria

Tegucigalpa– El abogado Dagoberto Aspra confirmó a través de sus redes sociales que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, fue citada por el Ministerio Público por cargos desde traición a la patria.

“No tienen ni idea lo que se ha jugado Cossette López

como siempre le digo: “Usted se pasa inmolando todos los días por Honduras”, señaló.

Agregó que el lunes el Ministerio Público les informó cargos contra ella desde traición a la patria, vamos a una declaración en este caso.

“Ella lo dijo: “tengo una arma en la sien”.

Hace un par de semanas el consejero Marlon Ochoa interpuso dos denuncias contra la consejera presidenta que el Ministerio Público si les ha dado trámite.