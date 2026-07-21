DAET reporta 92 capturas en mes y medio de operaciones contra crimen organizado

Tegucigalpa – La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), reporta 92 personas detenidas durante su primer mes y medio de operatividad, como parte de las acciones contra estructuras criminales.

– La DAET sustituyó a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) tras su disolución

El director de la DAET, Jorge Daniel Molina, explicó que la nueva división continúa en una etapa de reestructuración, pero aseguró que las labores operativas no se han detenido desde su creación.

Molina explicó que todas las personas capturadas han recibido auto de formal procesamiento, lo que refleja que las denuncias ciudadanas y el trabajo de inteligencia han dado resultados.

“Esto nos da la pauta que la ejecución de estos operativos ha sido positiva, en el sentido de que la denuncia, el trabajo de inteligencia y las diligencias investigativas han sido fuertes”, señaló.

Intervención en transporte urbano

El comisionado policial también informó que la institución mantiene operaciones en las principales rutas del transporte urbano del país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de una estrategia para combatir delitos relacionados con este sector.

Explicó que la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano desarrolla acciones de presencia operativa para identificar posibles estructuras dedicadas a la extorsión y otros ilícitos.

Molina señaló que también trabajan de manera coordinada con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para recopilar información que permita mejorar los controles dentro del sistema de transporte. AD