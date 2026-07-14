DAET reporta 67 capturas en dos meses y advierte sobre denuncias falsas

Tegucigalpa – El jefe de Operaciones de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Cristian Nolasco, informó que la unidad mantiene investigaciones por delitos de extorsión, lavado de activos y otros ilícitos conexos, al tiempo que hizo un llamado a la población a presentar denuncias responsables y sustentadas.

Nolasco explicó que, tras la creación de la DAET, fue reactivada la línea 143 para recibir denuncias de extorsión. Durante junio se recibieron 50 reportes; sin embargo, en la mayoría de los casos los denunciantes dejaron de responder y no continuaron con las diligencias investigativas, por lo que únicamente cinco denuncias avanzaron en el proceso.

El funcionario señaló que las denuncias falsas representan un problema, ya que consumen recursos de investigación y recordó que el Código Penal tipifica este hecho como el delito de denuncia falsa, el cual puede ser sancionado. Agregó que las denuncias presentadas directamente en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han mostrado mayor efectividad.

En apenas dos meses de funcionamiento, la DAET ha capturado a 67 personas vinculadas al delito de extorsión. Entre los detenidos figuran hombres, mujeres e incluso grupos familiares que, según las investigaciones, eran utilizados por estructuras criminales para cometer este delito.

Asimismo, destacó la captura de integrantes de la Pandilla 18 que operaban en rutas del transporte público con destino al sur y occidente del país.

Las autoridades también informaron que, gracias a las acciones policiales, las víctimas de extorsión han dejado de pagar más de 100 millones de lempiras en los últimos dos meses.

Finalmente, la DAET exhortó a la ciudadanía a no tener temor de denunciar los casos de extorsión y a colaborar con las investigaciones, presentando información veraz que permita actuar de manera efectiva contra las estructuras criminales. LB