DAET pide denunciar extorsiones para fortalecer de protección a víctimas

Tegucigalpa – El director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Jorge Daniel Molina, hizo un llamado a la población hondureña a denunciar los casos de extorsión y aseguró que la institución trabaja en fortalecer los mecanismos de atención y protección para las víctimas de este delito.

Molina reconoció que muchas personas afectadas por las amenazas de estructuras criminales temen acudir a las autoridades, especialmente en sectores como el transporte, donde la extorsión continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad.

Ante esta situación, instó a los ciudadanos a utilizar la línea de emergencia 143 para reportar los casos y permitir la intervención de los equipos especializados.

El titular de la DAET explicó que la institución impulsa una reingeniería en los procesos de recepción de denuncias y protección de víctimas, con el objetivo de brindar mayores garantías de seguridad a quienes decidan colaborar con las autoridades.

“Es importante que la gente tenga confianza”, expresó Molina, al señalar que la estrategia busca mejorar la respuesta institucional e iniciar investigaciones de manera más efectiva.

El comisionado aseguró que la nueva estructura de la división mantiene como una de sus prioridades el fortalecimiento de las capacidades operativas e investigativas para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a este delito. AD