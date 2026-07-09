DAET  no tiene el alcance para frenar o acabar con la extorsión, crítica dirigencia del transporte

Tegucigalpa – Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, criticó hoy que la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) no tiene el alcance para frenar o acabar con la extorsión.

– Al menos 25 empleados del transporte han sido ultimados este año por delitos relacionados a la extorsión.

En ese orden, el dirigente del transporte urbano solicitó mayor apoyo institucional para poder brindar herramientas y aumentar las capacidades de esta nueva División.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro.

En el país centroamericano alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

En las últimas horas un conductor de bus urbano fue asesinado en Comayagüela y la primera hipótesis está relacionada a cobros extorsivos.

Este jueves varias rutas del transporte urbano paralizaron sus unidades en una protesta pacífica para solicitar mayor seguridad.

En ese sentido, Cálix exhortó a las autoridades hondureñas reorientar los fondos de la Tasa de Seguridad para poder garantizar la seguridad no solo a los transportistas sino también a los usuarios del transporte. (RO)