DAET ejecuta allanamientos en Lomas del Cortijo y El Pedregal contra presuntos miembros de la MS-13 y Pandilla 18

Tegucigalpa- La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con Fuerzas Especiales, ejecuta este viernes tres allanamientos con orden judicial en los sectores de la colonia El Pedregal y Lomas del Cortijo, de la capital Tegucigalpa, como parte de operaciones orientadas a la captura de miembros activos de estructuras criminales.

-El jefe de DAET, dio a conocer que ya se han realizado las primeras capturas, mientras siguen los operativos.

Durante las acciones operativas, las autoridades realizaron inspecciones en varios inmuebles con el objetivo de ubicar y detener a personas con órdenes de captura vigentes por delitos como extorsión, tráfico de drogas, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, así como otros vinculados al desplazamiento forzado de personas.

El jefe de operaciones de la DAET, el comisario Cristian Nolasco, informó que estas intervenciones forman parte del trabajo coordinado con el Ministerio Público y los juzgados competentes, en el marco de la lucha contra estructuras criminales como la MS-13 y la Pandilla 18.

Nolasco reiteró el llamado a la población a fortalecer la cultura de la denuncia, señalando que muchos ciudadanos aún omiten reportar actividades sospechosas en sus comunidades. En ese sentido, recordó la habilitación de la línea 143 para recibir alertas que permitan la ejecución de acciones policiales oportunas.

Asimismo, destacó que la DAET continúa operando a nivel nacional en el marco de la Operación Jaguar, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras unidades especiales, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto.

Las autoridades señalaron que las inspecciones y allanamientos continúan en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.LB