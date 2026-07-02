DAET captura a pandillero que asumiría la coordinación criminal en Ciudad España

Tegucigalpa – Como parte de la estrategia permanente de combate frontal contra las estructuras criminales que operan en el Distrito Central, equipos especiales de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), lograron la captura de un integrante activo de la Pandilla 18, quien de acuerdo con las investigaciones, había sido designado para asumir la coordinación de las actividades ilícitas en el sector del Valle de Amarateca.

– Alias “Sombra” sería el nuevo responsable de coordinar, dirigir y ejecutar delitos de alto impacto para la Pandilla 18 en varios sectores de la capital.

Esta acción operativa responde al fortalecimiento de los despliegues de inteligencia e investigación que desarrolla la DAET con el propósito de identificar, ubicar y neutralizar a los principales generadores de violencia, responsables de delitos como la extorsión, el narcotráfico, los homicidios y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

El detenido fue identificado con el alias de “Sombra”, quien según las diligencias investigativas , había sido nombrado como el nuevo cabecilla de la Pandilla 18 para coordinar las operaciones delictivas en las colonias Hábitat, San Miguel Arcángel, Ciudad España y sectores aledaños.

Las investigaciones establecen que alias “Sombra” sería el encargado de planificar, dirigir y ejecutar el cobro de extorsiones, ordenar homicidios bajo distintas modalidades, así como coordinar la distribución y venta de drogas en dichos sectores, actividades con las que la organización criminal obtenía importantes ingresos económicos y mantenía bajo amenazas a comerciantes, transportistas y pobladores.

Durante el procedimiento de captura, los agentes le decomisaron varios envoltorios plásticos que contenían en su interior hierba seca, presuntamente marihuana, la cual, según las primeras indagaciones, sería distribuida en la zona donde pretendía asumir el control de las operaciones criminales.

Las autoridades destacaron que el ahora detenido había recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena por la comisión de diversos hechos ilícitos. Sin embargo, las investigaciones revelan que, lejos de abandonar las actividades delictivas, se reincorporó de manera inmediata a la estructura criminal, siendo promovido para ocupar una posición de mando dentro de la organización. JS