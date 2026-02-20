“Da pena y es bochornoso” IHSS está colapsado se necesita decreto de emergencia: Carlos Umaña

Tegucigalpa- La crisis del el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es profunda, no solo existe escasez de insumos y medicamentos, sino también un colapso estructural en su infraestructura y gestión administrativa, advirtió el doctor y diputado Carlos Umaña.

“El Seguro Social está colapsado. Las clínicas regionales están saturadas y están enviando pacientes a San Pedro Sula. Tenemos ciudades enteras que aportan millones de lempiras y hoy no tienen atención médica”, cuestionó.

Infraestructura y hospitales al límite

Umaña afirmó que tanto el Hospital Regional del Norte como los demás centros asistenciales del IHSS operan prácticamente al límite de su capacidad. A esto se suma, la no ejecución de fondos restringidos que el Congreso Nacional aprobó para la expansión del instituto.

“Eran fondos blindados, no para gasto corriente. Solo tenían que hacer los diseños para ampliar el Hospital Regional del Norte y construir un centro ambulatorio de cirugía en San Pedro Sula. Con la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Salud y un informe al Congreso, se pudo haber ejecutado”, explicó.

Más de L8 mil millones disponibles, pero sin ejecución

El congresista detalló que actualmente existen más de 5,000 millones de lempiras en mecanismos de inversión correspondientes a los llamados fondos intocables del IHSS, que junto a la deuda histórica del Estado y aportes del RAP podrían sumar hasta 8,000 millones de lempiras para la expansión del sistema.

Recordó que antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco, el Estado aportaba más de 30 millones de lempiras y el RAP otros 50 millones mensuales, recursos que pudieron haber fortalecido la institución.

“El único que intentó usar los fondos intocables fue el doctor Carlos Aguilar y eso le costó la cabeza”, aseguró, señalando que tras su salida no hubo otro intento serio de impulsar la expansión.

Propuesta: decreto de emergencia con veeduría

Ante la gravedad del escenario, Umaña planteó la necesidad de un decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, con mecanismos estrictos de veeduría ahora que existe una junta directiva, para agilizar inversiones en infraestructura y acelerar los procesos de compra.

Advirtió que, aunque la nueva Ley de Contratación del Estado ya fue presentada, su discusión podría tardar meses, tiempo que el IHSS no tiene.

“El director ejecutivo ha sido honesto al reconocer que el año pasado prácticamente no se hicieron compras. No sabemos qué pasó, pero hoy a los pacientes les están pidiendo hasta batas estériles. Eso da pena, es bochornoso”, lamentó.

Derechohabientes frustrados

El diputado describió un ambiente de frustración entre médicos, enfermeras porque trabajan “con las uñas” y derechohabientes, quienes continúan aportando mensualmente sin recibir atención digna.

“Mis colegas no pueden ayudar como quisieran. Los pacientes siguen cotizando y no tienen respuesta. Hay que mejorar la gobernanza del Seguro Social, ser transparentes con el dinero y tomar decisiones ya”, enfatizó.

Umaña concluyó que la crisis no se resolverá únicamente con la llegada de algunos medicamentos e insumos anunciados recientemente, y reiteró que el Estado debe saldar la deuda histórica con el IHSS y asumir su responsabilidad en el rescate de una institución clave para miles de trabajadores hondureños.LB