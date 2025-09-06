Honduras – BAC, la institución financiera líder en innovación y beneficios para

sus clientes en América Central, presenta su promoción “Da la Vuelta al Mundo con tus Tarjetas”, una oportunidad única para vivir experiencias de viaje inolvidables.

Al utilizar cualquiera de las tarjetas de crédito o débito de BAC Honduras, los clientes participarán por 5 premios de L500,000 cada uno, acreditados como certificados de regalo en la Agencia de Viajes Geotours, con los que podrán cumplir el sueño de viajar a cualquier destino del mundo.

Estos certificados permitirán a los ganadores disfrutar de aventuras extraordinarias: recorrer ciudades emblemáticas llenas de historia, descubrir paisajes paradisíacos, hospedarse en hoteles de ensueño, explorar con libertad mediante renta de autos y acceder a paquetes diseñados para crear recuerdos únicos con sus familias y amigos.

Mecánica de participación:

 1 boleto electrónico por cada L1,000 en compras locales e internacionales con tarjetas

BAC

 Doble participación al pagar con billeteras digitales: Apple Pay y Google Pay

 Triple participación utilizando tarjetas de crédito American Express BAC

La promoción estará hasta el 05 de octubre de 2025.

“En BAC trabajamos constantemente para diseñar las mejores promociones para nuestros

clientes. Con ‘Da la Vuelta al Mundo con tus Tarjetas BAC’, nos llena de alegría saber que cinco personas tendrán la oportunidad de vivir experiencias inolvidables en los destinos que siempre soñaron.

Invitamos a nuestros clientes a realizar todas sus compras con tarjetas BAC y billeteras

digitales, para aumentar sus posibilidades de ganar”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

BAC reafirma su compromiso de brindar valor agregado en cada transacción, ofreciendo más que beneficios financieros, experiencias que acompañan a sus clientes en sus metas y proyectos, al mismo tiempo que impulsa la dinamización económica del país y la región.

Conoce más de esta promoción en el siguiente enlace:

https://www.baccredomatic.com/sites/default/files/2025-

08/Modo_Avion_con_BAC_Ago_25_Final.pdf