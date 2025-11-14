Cuña de alta presión generará lluvias y aumento en temperaturas

Tegucigalpa- Una cuña de alta presión se mantiene influyendo sobre la mayor parte del territorio nacional y continuará generando vientos del norte y noreste, que transportarán humedad desde el mar Caribe.

Este patrón provocará lluvias y lloviznas débiles a moderadas y dispersas en las regiones norte, centro, occidente y oriente del país, informó el meteorólogo Jorge Castellanos.

Además, una vaguada ubicada sobre el Golfo de Honduras estará produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica aislada, especialmente en el noroccidente.

Castellanos detalló que, pese a la presencia de lluvias en algunas zonas, a partir de este viernes se registrará un incremento en las temperaturas durante la tarde, debido a la disminución de la nubosidad y una reducción en la velocidad del viento.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé una disminución del oleaje a partir de horas de la mañana, con alturas estimadas de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

La fase lunar actual es cuarto creciente.

El sol saldrá a las 5:49 a. m. y se ocultará a las 5:18 p. m.

Temperaturas por regiones

Zona oriental: máxima 32 °C, mínima 19 °C

Occidente: máxima 25 °C, mínima 13 °C

Tegucigalpa: máxima 25 °C, mínima 16 °C

Zona insular: máxima 27 °C, mínima 24 °C

Zona sur: máxima 36 °C, mínima 25 °C

Zona central: máxima 26 °C, mínima 19 °C

Zona norte: máxima 26 °C, mínima 21 °C

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución por lluvias intermitentes y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones del clima.LB