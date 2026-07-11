Cumplió su sueño

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Cumplió su sueño11 de julio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: Agencias InternacionalesCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasAlta presencia policial para garantizar máxima seguridad en el Inglaterra-Argentina 14 de julio de 2026 Lamine Yamal: «No me preocupan los goles, pero siempre es especial y acepto el reto» 14 de julio de 2026 Inglaterra-Argentina, una semifinal cargada de historia dentro y fuera del campo 14 de julio de 2026 Deschamps asegura que Mbappé está bien y tiene derecho a no entrenar diez minutos 14 de julio de 2026 Portada Mundial 14.07.2026. 13 de julio de 2026