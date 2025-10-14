Culpables tres policías y un exagente por crimen de menor en Comayagüela

Tegucigalpa – La Sala III del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos declaró culpable a tres agentes policiales y un expolicía por estar vinculados en el crimen de un menor de edad en la ciudad de Comayagüela.

Es el caso de Carlos Adrián Núñez Ávila, fue declarado culpable por el homicidio del menor Erick Daniel Bonilla Pérez (16).

Mientras que los agentes policiales Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez son culpables por el delito de encubrimiento de homicidio y la subinspectora Rosi Elizabeth Valladares López por encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro.

El hecho ocurrido el 13 de junio de 2024 a la altura de la cuarta avenida de Comayagüela después de una persecución de los agentes asignados al Distrito Policial 1-1 en el barrio El Edén.

La audiencia para la determinación de la pena se fijó para el martes 21 de octubre a las 9:20 de la mañana.

Las investigaciones comprobaron que los policías se conducían en la patrulla con registro RPM 936, tras intentar requerir al menor que era acompañado por otra persona, ambos no se detuvieron y tomaron rumbo a Comayagüela. AG