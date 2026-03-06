Culpables exfuncionarios y empresarios por caso “14 contratos” en el IHSS

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes que logró que exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y empresarios fueran declarados culpables en el caso de corrupción “14 contratos”.

Los exfuncionarios del IHSS que fueron declarados culpables son Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, por la comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.

Asimismo, fueron declarados culpables los empresarios Óscar Guerra Ocampo, Alex Idilio Reyes Serrano y Rubén Antonio Lozano Girón por fraude continuado.

Los imputados estuvieron implicados en la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y Torocagua de Comayagüela, respectivamente.

El caso “14 contratos” establece que entre 2010 a 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias pese a millonarios desembolsos con fondos del IHSS.

Durante el juicio oral, los fiscales presentaron 85 medios de prueba: 10 declaraciones testificales, 57 documentales, ocho periciales y 10 evidencias materiales.

Según las investigaciones, se evidenció la suscripción irregular de 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas, de las cuales, se sustrajeron 158 millones 817 mil 897 lempiras. AG