Culpables 11 agentes de la exDipampco por delitos en perjuicio de ciudadanos filipinos

Tegucigalpa – La justicia hondureña declaró hoy culpables a los 11 miembros de la ya extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, (Dipampco) acusados de implantar «evidencias» a dos filipinos para robarles, confirmó Josué Salinas, portavoz del Poder Judicial.

-No todos los exagentes fueron condenados por los mismos delitos por lo que la audiencia para conocer sus sentencias será en distintas fechas.

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Nuñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.

El origen de este proceso penal se remonta a los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2023 en la colonia Real del Puente, ubicada en Villanueva, Cortés. Según las investigaciones fiscales, los agentes habrían irrumpido en una vivienda sin la respectiva orden judicial y cometido diversas violaciones a las garantías fundamentales en perjuicio de un ciudadano de origen filipino.

Los antes mencionados fueron declarados culpables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y tortura.

De acuerdo con la acusación, los agentes habrían participado en una operación irregular en la que la víctima fue sometida a actos de tortura y posteriormente despojada de sus bienes. El caso fue llevado a los tribunales tras una serie de investigaciones impulsadas por las autoridades competentes.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), en la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En su lugar, el Gobierno instruyó la creación de la división antiextorsión, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). (RO)