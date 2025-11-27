Culpable otras dos personas por asesinato de exdiputada Echeverría Haylock

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción por unanimidad de votos declaró culpable a dos personas por el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock.

Los imputados responden a los nombres de Javier Edgardo Montalván Gonzales y Jony Ramiro Rivera Mejía por los delitos de asesinato, robo con violencia agravada y tentativa de asesinato.

Fallo condenatorio para dos implicados en el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock. #ProcesoDigital pic.twitter.com/68K3tPyeKS — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 27, 2025

Según las investigaciones, el crimen ocurrió el 25 de julio de 2021, cuando cuatro sujetos irrumpieron en la vivienda de la exdiputada y el abogado Andrés Urtecho en la residencial Lomas del Mayab.

Los asaltantes empezaron a disparar contra los presentes, mientras el abogado respondió intentando repeler el ataque, pero la exdiputada pereció.

Por este caso, otras dos personas fueron declarados culpables: Dennis Abel Ordoñez y Walter Antonio Matute Raudales. AG