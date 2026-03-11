Culpable madrastra de delitos sexuales en contra de dos menores de edad

San Pedro Sula – La Sala V del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable por unanimidad de votos a una mujer acusada de tres delitos sexuales en contra de dos menores de edad.

La imputada responde al nombre de Katherine Yulibeth Romero Sorto por los delitos de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas en contra de los hijos de su expareja.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el jueves 26 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público presentó evidencias entre las que figuraron evaluaciones psicológicas, exámenes físicos, análisis videoforenses, testimonio de los menores y declaraciones de familiares e investigadores y comunicaciones entre las víctimas y la imputada.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron durante varios años, cuando los niños permanecían bajo su cuidado. AG