Culpable la exfiscal Francia Medina

Tegucigalpa – La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, norte de Honduras, declaró culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez por varios delitos incluido el lavado de activos.

– Se programó para el martes 16 de junio la audiencia individualización de la pena.

El portavoz de los juzgados sampedranos, Herbert Rivera dijo que por unanimidad se declaró culpable a la exfuncionaria del Ministerio Público.

Fue declarada culpable por 41 delitos de falsificación de documentos públicos, aunque sólo se declaró en uno de ellos, pero en concurso real.

La exfiscal fue condenada por lavado de activos; sustracción, destrucción y ocultamiento e inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y delitos de falsificación de documentos públicos, todos en forma continuada y concurso real.

Se demostró que la exfiscal Medina tuvo ingresos de 2.3 millones de lempiras, sin embargo en egresos –compra de casas, vehículos de lujos, joyas- gastó 91.2 millones que eran parte de las evidencias depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras.

El próximo 16 de junio se conocerá la individualización de la pena.

El portavoz Rivera desglosó que Medina compró casas y lotes en Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de un lote de joyas y relojes costosos.

Medina tuvo acceso a información privilegiada por su posición en el Ministerio Público, lo que le valió defraudar documentación a nombre de sus superiores y evadir los controles judiciales.

La audiencia de fallo se celebró sin la presencia de la encausada quien pidió se efectuara por la vía telemática. La enjuiciada o encartada fue capturada el 29 de noviembre de 2023 como presunta responsable, entre 2019 y 2023, de realizar al menos 39 retiros irregulares de fondos pertenecientes a evidencias de casos de lavado de activos y narcotráfico, incluyendo transacciones realizadas mientras reportaba incapacidad médica.

El expediente judicial detalla 39 retiros de dinero de las bóvedas del BCH y documentos internos de la exfiscal que demostraron la sustracción de 88 millones 843 mil 43 lempiras con 64 centavos. La encausada también intentó en tres ocasiones más retirar más dinero pero le fueron denegados.

FranciaMedina, pese a que en concepto de salarios, viáticos y remesas familiares sumó mas de dos millones 387 mil lempiras efectuó compras inmuebles, vehículos, relojes y joyas que sumaron 91 millones 230 lempiras retirados del Banco Central de Honduras, (BCH).

Medina Martínez fue acusada por el Ministerio Público de Honduras de ser responsable de la sustracción de más de 88 millones de lempiras, fondos que, según las investigaciones, permanecían resguardados como evidencia en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

El caso también incluye imputaciones por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos, relacionados con el manejo y retiro de los recursos bajo investigación.

La audiencia de individualización de la pena se programó para el martes 16 de junio a las 9.00 de la mañana. Luego será agendada la audiencia de lectura de sentencia. JS