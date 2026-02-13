Culpable hombre por muerte de miembro del Consejo Preventivo de la Tribu Tolupán en Locomapa, Yoro

Tegucigalpa – La Fiscalía Local de Yoro logra el fallo declarando culpable a Edil Filander Funez Bonilla, como responsable del delito de asesinato en perjuicio de dos defensores de la Tribu Tolupán.

Durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, el equipo fiscal del Ministerio Público acreditó la participación de Edil Filander Funez Bonilla, de dos delitos de asesinato en perjuicio de Amílcar Javier Vieda y Nahún Ismael Chacón, ocurrido el 9 de mayo de 2023 en el sector Las Brisas, una de las comunidades de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, en Yoro.

Amílcar Vieda, al momento de su muerte se desempeñada como miembro del Consejo Preventivo de San Francisco de Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y defensor de los territorios de la Tribu Tolupán.

Según los hechos, ese día 9 mayo de 2023 Nahún Ismael, originario de Colón y quien residía en la zona, se había presentado en su motocicleta al sitio donde se encontraba Amílcar Vieda para trasladarlo a su casa de habitación.

En el trayecto fueron emboscados por un grupo de hombres que de inmediato empezaron a disparar contra las dos personas que cayeron sin vida sobre la polvorienta calle, los asesinos recogieron los cadáveres a un sitio cercano para meterles fuego. Ambos cuerpos quedaron totalmente irreconocibles.

El equipo fiscal está a la espera de la audiencia de individualización de pena para, en base al artículo 193 del Código Penal, hacer la petición a la pena concreta que podría oscilar entre los 40 a 50 años de reclusión. IR