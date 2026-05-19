Culpable Gilbert Reyes por asesinato de tres hondureñas

Tegucigalpa – Un Tribunal de Sentencia declaró culpable al ciudadano norteamericano Gilbert Reyes por el asesinato de tres mujeres hondureñas en la isla de Roatán, Caribe de Honduras.

De acuerdo con la resolución, Reyes fue hallado culpable por el femicidio de Dione Beatriz Solórzano y por los asesinatos de Nikendra Macoy y María Antonia Cruz, en un caso que conmocionó a Honduras.

El fallo fue emitido por un tribunal en Roatán, Islas de la Bahía, tras concluir el juicio oral y público en el que el Ministerio Público presentó pruebas contra Reyes por el crimen ocurrido en enero de 2024.

Tras el fallo condenatorio, el tribunal deberá programar la audiencia de individualización de la pena, donde se determinarán los años de prisión que deberá cumplir el acusado. AD

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