Culpable empresario estadounidense en caso de sobornos en la Tasa de Seguridad

Tegucigalpa/Miami – El jurado determinó este lunes declarar culpable de todos los cargos al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin por el caso de sobornos en la Tasa de Seguridad hondureña.

Así lo comunicó el periodista estadounidense Samuel Rubenfeld, quien le ha dado seguimiento al juicio e informó que Zaglin fue declarado culpable de todos los cargos.

Este lunes, un jurado compuesto por 12 personas decidió en el juicio que se lleva en Miami contra el empresario por convertir los sobornos como estrategia de negocios para su empresa “Atlanco”.

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Zaglin de sobornar a funcionarios hondureños para adjudicarse contratos de uniformes en la Tasa de Seguridad.

Según las investigaciones de los fiscales de EEUU, el empresario logró que le adjudicara dos contratos de la Tasa de Seguridad hondureña en 2015 y 2016 a su compañía para la provisión de uniformes y equipos tácticos a la Policía Nacional de Honduras.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que dichos acuerdos no fueron adjudicados bajo criterios transparentes, sino mediante una serie de pagos ilegales disfrazados como comisiones y servicios.

De acuerdo al fiscal Peter Cooch, Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos” a funcionarios hondureños, incluyendo al menos a dos exdirectores de la Tasa: Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina.

Durante el juicio contra el estadounidense, el excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, testificó aceptando haber recibido millonarios pagos ilegales de 114 mil dólares para adjudicar los contratos a la empresa de Zaglin, canalizadas desde EEUU hacia una sociedad bajo su control en Belice. AG