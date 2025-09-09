Culpable ciudadano de femicidio agravado por crimen de doctora en La Ceiba

La Ceiba – El Tribunal de Sentencia de La Ceiba declaró este martes un fallo de culpabilidad a un ciudadano por la muerte de su pareja sentimental que era una doctora.

El imputado responde al nombre de Dane Assad Johnson Chamorro, culpable del delito de femicidio agravado.

El crimen de la doctora Alma Aidé Ferrera Amador sucedió el 2 de abril de 2023 en la colonia San Rafael en la ciudad de La Ceiba.

La autopsia realizada a la víctima fue determinante en el proceso judicial, al confirmar que la causa de muerte fue violenta, descartando la versión inicial que sugería un suicidio.

Johnson Chamorro es originario del municipio de Balfate en Colón y se desempeñaba como operario de máquinas en embarcaciones.

La audiencia de individualización de la pena será programada el martes 16 de septiembre. AG